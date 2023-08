Muzikanten uit de hele wereld spelen hele week folkmuziek in Heuvelsven

DILSEN-STOKKEM

Op Domein Heuvelsven in Lanklaar klinkt een hele week traditionele volksmuziek over het ranke riet en het ven. Muzikanten uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Amerika houden verbroedering, vaak met zelfgemaakte instrumenten. “Er zijn 129 deelnemers, begeleiders, lesgevers en vrijwilligers”, vertelt voorzitter Roger Gonnissen van Volksmuziek Maasland. “Er zijn afdelingen voor kinderen, tieners, mensen die graag doedelzak, trekzak of draaiorgel bespelen. Het is mooi hoe iedereen meewerkt, samen muziek maakt en een muziekstage volgt. Doel is de talenten verder ontwikkelen. Voor de jongeren is er regelmatig een bosspel.”

Beate Stückenbrocker heet wafels gebakken en dus is het even pauze. “Ik kom graag en geniet van het kampvuur”, vertelt Mathijs van Mierlo. “Rond het vuur brengen we ’s avonds in een kring muziek of zelfs een concert.”

“De sfeer rond het ven en de geluiden in het bos inspireren me”, weet Jesse Winkeler. “Terwijl we met de tieners ergens in het bos muziek maken, horen we aan de andere kant van het ven een draaiorgel.”

“De sfeer zit er goed in”, aldus Bart Berghs van Volksmuziek Maasland. “Regelmatig valt er een regenbui en dan maken we muziek in een grote ruimte waarvan de vensters uitgeven over het water. Overnachten doen we in de paviljoenen van Heuvelsven, caravans en tenten. Aan de stammen van de bomen hangen lampen die ’s avonds feeëriek het binnenplein licht geven.” (mmd)