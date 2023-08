Walvis aangespoeld in de haven van Antwerpen: “De laatste keer dat dit gebeurde, was in 2009”

Het dier is zeven tot tien meter lang. — © IF

Het kadaver kwam bovendrijven in het Deurganckdok meldt terminaluitbater DP World. Er is momenteel een bergingsoperatie aan de gang om het dier uit het water te hijsen. Volgens persverantwoordelijke Evelyn Tiebos is dat geen gemakkelijke opdracht. “Het dier is zeven tot tien meter lang en is loodzwaar”, vertelt ze. “Een hijsbok werd ingeschakeld om het dier aan wal te krijgen.”

Volgens DP World is de hinder voor het scheepvaartverkeer in het Deurganckdok momenteel beperkt, maar moet het dier wel zo snel mogelijk worden verwijderd. Bij een walviskadaver is er immers steeds een kans dat het tot een ontploffing komt, door opgehoopte gassen in het karkas.

Het is momenteel nog niet duidelijk om welk walvissoort het gaat. “Na de berging zal het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen het dier onderzoeken in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen en Gent”, vertelt Tiebos. “Wat nu gebeurt is heel uitzonderlijk. De laatste keer dat er een walvis aanspoelde dateert al van 2009.”