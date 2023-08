Remco Evenepoel en co ontsnappen aan nieuwe chaos in Vuelta: Spaanse politie verijdelt sabotage met… olijfolie

De Spaanse politie heeft vier mensen aangehouden die van plan waren de derde etappe in de Ronde van Spanje te saboteren. Ze wilden vermoedelijk olijfolie vanaf een viaduct op de route gooien.

“Met dit mechanisme probeerden ze de Ronde van Spanje te saboteren”, luidt het bijschrift op X (voorheen Twitter) van de nationale politie bij een video. “‘Het gaat om twee containers met 400 liter vloeistof, bedoeld om op het peloton te laten vallen. Vier mensen zijn aangehouden in Lleida.”

Op het filmpje is te zien hoe een slang vanaf een viaduct direct op de weg beneden is gericht. De slang is verbonden aan tanks, die verderop verborgen staan tegen een bergwand. Reuters claimt dat het zou gaan om mensen van een Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

De Vuelta kende tot nu toe al een bijzonder chaotische start. De ploegentijdrit van zaterdag in Barcelona was een kleine ramp door de zware regenval en het late startuur. Remco Evenepoel moest met Soudal Quick-Step in het donker starten, net als andere topteams als Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers.

Maandag kwam onze landgenoot dan ten val nadat hij net de derde etappe en de eerste bergrit had gewonnen. Evenepoel crashte tegen de woordvoerster van de lokale politie in Andorra en liep daarbij een wonde aan het hoofd op.