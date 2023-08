Standard spekt transferbudget met verkoop van overbodige Davida

Standard staat op het punt om nog wat geld in het laatje te krijgen voor Osher Davida (22). De Israëlische winger is op weg naar Maccabi Tel Aviv, dat een vaste transfersom van iets minder dan één miljoen euro betaalt.

Via bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 1,4 miljoen, de som die Standard vorige zomer betaalde om Davida weg te halen bij Hapoel Tel Aviv. Verder krijgt Standard ook een percentage op de meerwaarde van zijn volgende transfer. De jonge Israëliër speelde vorig seizoen 23 wedstrijden voor Standard maar kon daarin nooit overtuigen. Onder Carl Hoefkens haalde hij dit seizoen geen enkele keer de wedstrijdselectie.

Bij Standard is Davida pas de derde uitgaande transfer na Mathieu Cafaro (voor 500.000 euro naar Saint-Étienne) en Jacob Barrett Laursen (voor minder dan een half miljoen naar BK Häcken). De Rouches kunnen de inkomsten via uitgaande transfers goed gebruiken om in de laatste week van de mercato nog toe te slaan op de transfermarkt. Standard is nog op zoek naar een linksback, een sterke defensieve middenvelder en een extra flankaanvaller.

ThSt