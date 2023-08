GEMEENTERAAD. Aankoop sites Pyxiscollege: “Eén van de zwaarste dossiers van deze legislatuur”

LANAKEN

Meerderheid: Open VLD (13), Vooruit/Groen (4)

Oppositie: cd&v (7), N-VA (3), Vlaams Belang (2)

Aankoop sites Pyxiscollege: Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) noemde de aankoop van de Sint-Vincentiusmiddenschool en TI Sparrendal “één van de zwaarste dossiers van deze legislatuur”. “Er is een investering van 4,6 miljoen mee gemoeid en daarmee stellen we enerzijds de toekomst van het middelbaar onderwijs in onze gemeente veilig en bepalen we anderzijds de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van Lanaken-centrum.” Opvallend veel lof kwam er voor het initiatief namens de cd&v bij monde van Freddy Stouten: “Dit zijn dossiers waar wij van houden: betrouwbare partners, financiële zekerheid... dit is wat we nodig hebben. Het is een mooi voorbeeld van legislatuuroverschrijdend beleid. Felicitaties ook aan de administratie.” De aankoop werd zoals verwacht unaniem goedgekeurd.

Toelagen: Ook eenparigheid was er voor de toekenning van een investeringstoelage van nagenoeg 30.000 euro aan de vzw Toerisme voor de renovatie van de toiletten bij het Dierenpark in Pietersheim, voor de subsidie van 6.000 euro aan Jazz Reckheim en van 2.000 euro aan de organisatie van Vintage Chroom Meeting.

Parking OC Jeugdpark Smeermaas: De raad verklaarde zich akkoord met de aankoop van een perceel grond ter waarde van nagenoeg 25.000 euro om een extra parking voor een 35-tal voertuigen aan te leggen bij het ontmoetingscentrum en de voetbalveld in Smeermaas. “Het bestek voor de realisatie ervan - geraamd op 100.000 euro - wordt later aan de gemeenteraad voorgelegd”, aldus schepen Peter Verheyen. Gelijktijdig werden ook de vestiging van een recht van doorgang en erfpachtaanpassing goedgekeurd.

Zorgparkeren: In opvolging van enkele andere gemeenten en op voorstel van schepen Jolein Martens (Open Vld) wordt ook in Lanaken het principe van ‘zorgparkeren’ ingevoerd. Schepen Martens: “Een zorgparking is een parkeerplaats, bijvoorbeeld voor een oprit of garage, die inwoners ter beschikking stellen aan zorgverstrekkers. Tijdens hun huisbezoeken kunnen deze hier dan parkeren. Hierdoor vinden zorgverstrekkers sneller een parkeerplaats en dat levert hen per patiënt vaak heel wat minuten extra op. Ik doe een warme oproep aan onze inwoners zich hiervoor aan te melden via www.lanaken.be/zorgparkeren. Ze ontvangen dan een affiche en raster waarop ze kunnen aangeven wanneer de parkeerruimte mag gebruikt worden. Zo weten de artsen, verplegers of andere zorgverstrekkers dat ze de parkeerplaats mogen gebruiken.” Heel de raad stemde in met het voorstel.