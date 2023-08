Remco Evenepoel kreeg excuses van Vuelta-organisatie na crash: “Maar naast twee hechtingen heb ik eigenlijk niks”

Remco Evenepoel gaat dinsdag als nieuwe leider van start in de vierde etappe van de Vuelta. Met een paar hechtingen in zijn gezicht na de valpartij van gisteren.

Na de openingsploegentijdrit, de punchy aankomst op Montjuïc en de bergrit naar Andorra krijgen de sprinters dinsdag een eerste echte kans in de wielerronde van Spanje, met de 184 kilometer lange, overwegend dalende etappe tussen bergstaat Andorra en de Spaanse kustplaats Tarragona. In het tweede deel van de rit liggen nog twee beklimmingen van derde categorie en ook de aankomststrook loopt op, maar aan het eind wordt toch een sprint van een ruime groep verwacht.

Hopelijk komt Evenepoel er vandaag zonder veel kleerscheuren vanaf. “Het valt mee, ik heb twee kleine hechtingen”, klinkt het voor de start in Andorra la Vella. “Verder heb ik helemaal niks eigenlijk. Ik ben zelfs niet stijf, van spierpijn of botschade is geen sprake. Dat is een geluk bij een ongeluk. Er is enkel wat schade aan de buitenkant.

De botsing leverde Evenepoel in eerste instantie wel weer flink wat frustratie op. Meteen was duidelijk dat de strook na de finish te kort was.

“Wat kan je er nog over zeggen? Van bovenaf is het wel duidelijk dat het een hele korte afstand was. De organisatie heeft zich er trouwens net voor geëxcuseerd, dat de afstand na de meet zo kort was. Ik denk dat ze beseffen dat ze in de fout gegaan zijn. Ze hadden waarschijnlijk niet verwacht dat we met zo’n snelheid over de meet gingen komen. Nadien ging het ook nog bergaf en dan mag je wel een hoge snelheid verwachten. Ik zag dat ik 42 km/u haalde, dan weet je dat je heel snel afkomt. Maar kijk: die dag is voorbij. ‘Shit happens’ soms en nu is er alweer een nieuwe dag. We kijken vooruit. Het had zeker erger kunnen zijn. Er zijn veel ergere dingen dan een klein gaatje in het hoofd, dus al bij al heb ik geluk gehad.”

Evenepoel heeft zo vroeger dan verwacht de rode trui om de schouders in deze Vuelta. Zijn belangrijkste concurrenten om de eindwinst kijken intussen al tegen een achterstand aan. “Het belangrijkste is dat ik vroeg in deze Vuelta al een rit heb kunnen winnen. Dat geeft veel vertrouwen. We hebben de eerste drie dagen schitterend gewerkt. Gisteren hebben we veel geduld en vertrouwen in de tactiek van ons team getoond. Dat was doorslaggevend voor een goed resultaat. Vandaag krijgen we hopelijk een kalme dag. Het ziet er zo wel naar uit. Het zijn al drie hectische dagen geweest, dus mag het wel iets kalmer zijn vandaag. Kaden Groves is de topfavoriet vandaag en ik denk dat zijn ploeg (Alpecin-Deceuninck, red) de controle wel zal nemen. De rode linten aan mijn fiets zijn mooi en zo, maar hopelijk niet te lang. Dat ik snel de bus in kan.”

“Weinig last, hopen op rustige dag”

“Remco stelt het goed. Hij heeft weinig last van de valpartij”, liet Klaas Lodewyck, sportdirecteur bij Soudal Quick-Step, dinsdag optekenen voor de start van de vierde etappe. “Het was heel dom en het viel niet te controleren. Het is niet dat er niets gebeurd is, maar het kon veel erger.”

De vierde rit, normaliter een kolfje naar de hand voor de sprinters in het peloton, moet Evenepoel de kans geven om verder te recupereren. “We vertrekken met wind in de rug vanuit Andorra. Het eerste uur gaat vliegen zijn. Hopelijk waait het niet te fel op de tussenstukken en controleren de sprintersploegen de boel snel. Laat ons hopen op een min of meer rustige dag.”

Voor aanvang van de vierde rit heeft Evenepoel als leider in het algemeen klassement al meer dan 30 seconden voorsprong op zijn voornaamste concurrenten. “Dat is mooi, maar verwaarloosbaar. Er komen een aantal heel steile beklimmingen aan waarop je heel veel tijd kan verliezen als je een slechte dag hebt. Een etappezege en het feit dat hij zich goed voelt, zijn voorlopig het belangrijkste. Het geeft veel vertrouwen dat hij deze conditie al heeft in de eerste week.”

