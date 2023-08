Al voor ruim 12 miljard euro ingeschreven op staatsbon

De teller stond dinsdagmiddag op 12.243.936.000 euro: via de financiële instellingen werd op drie dagen tijd meer dan 6,241 miljard euro opgehaald, rechtstreeks – via de Grootboeken – al zeker 6,002 miljard.

Jean Deboutte van het Federaal Agentschap voor de Schuld benadrukte dinsdag wel dat het bedrag nog niet verworven is. Volgens hem ontving men al “heel wat klachten” van Belgen die problemen hebben om grote bedragen – gemiddeld gaat het om meer dan 36.000 euro per intekening – over te schrijven. “We merken zelfs dat banken ervoor kiezen om in plaats van de overschrijvingslimiet te verhogen, zelf een tweede inschrijving plaatsen voor hun klanten. Dat zorgt allemaal voor extra werk bij het Agentschap, en wordt niet geapprecieerd.”

De campagne voor deze staatsbon loopt nog tot 1 september. Deboutte wijst er nog eens op dat de rechtstreekse inschrijving bij de Grootboeken donderdag om middernacht stopt. “Het geld moet vrijdagochtend op de rekening van de Staat staan”, klonk het.

De eenjarige staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op.