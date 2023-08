Dennis Praet ‘solliciteert’ meteen bij Sporting Hasselt, de kersverse ploeg van acteur Rik Verheye en Sam Kerkhofs

© Action Images via Reuters

Het gerucht deed al even de ronde, zeker nadat Kerkhofs en Verheye op 13 augustus de bekerwedstrijd van Hasselt op bezoek bij Crossing Schaarbeek in het Josaphatpark bijwoonden. “De club kwam enkele maanden geleden op onze radar”, schrijft het duo op sociale media. “Wij zijn sindsdien alleen maar onder de indruk geraakt van het potentieel van deze mooie club en zijn ons hart verloren in het Stedelijk Sportstadion. Met volle goesting engageren wij ons om deze club op een gezonde en duurzame manier verder samen uit te bouwen.”

Sporting Hasselt beleefde een turbulente zomer. Het voltallige bestuur bood begin juni zijn ontslag aan, onder meer na een dispuut met enkele ouders van jeugdspelers. Op een bijzondere algemene vergadering werd dat ontslag aanvaard, maar het lukte niet om een overnemer te vinden. Het ontslagnemende bestuur draaide hierop zijn beslissing terug en zette zijn zoektocht naar een opvolger verder. Die lijkt nu gevonden.

Sam Kerkhofs is de neef van Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens. Hij is een drijvende kracht achter de Sporthouse Group, een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met het beheer van websites, apps en sociale media voor (sportgerelateerde) bedrijven en sportteams.

“Eindelijk hebben al die jaren FM toch iets opgeleverd”, lachte nicht Kat op Instagram. Met FM bedoelt ze ‘Football Manager’, een populair videospel. Voetballer Tuur Dierckx reageerde op gelijkaardige wijze: “FM in real life!”. En acteur Matteo Simoni riep: “Yessss!!!!”

De leukste reactie kwam echter van Dennis Praet. “Ik ben volgend jaar einde contract!”, lachte de vijftienvoudige Rode Duivel. De 29-jarige spelmaker is momenteel aan de slag bij Leicester City, waar hij inderdaad nog vastligt tot juni 2024. “Koooom kom kom kom…”, antwoordde Verheye.