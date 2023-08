Helen Mirren (78) au naturel op cover van lifestylemagazine

Wie de cover bekijkt van mode- en lifestylemagazines weet en ziet dat de beelden altijd even langs de Photoshopper van dienst passeerden. Maar bij DuJour, een driemaandelijks magazine dat zichzelf in de markt zet als het uitgelezen medium voor alles wat luxueus is, gooien ze het over een andere boeg.

Op de voorpagina van het Amerikaanse magazine prijkt Helen Mirren met op het eerste gezicht een vrij naturelle foto. Ook binnenin wordt ingezoomd op de 78-jarige actrice die, zoals de Daily Mail het lyrisch omschrijft, genoten en geleefd heeft. En dat ook nog steeds doet.

Volgens fans en influencers zijn de foto’s, die tonen hoe oudere vrouwen er echt uitzien, een goede zaak. “Want het komt het beeld van waardig ouder worden ten goede en het laat meteen ook zien dat verouderen iets prachtig is”, klinkt het.