Lifecoach Sarina Wijnen: “Newsflash: perfecte omstandigheden zullen er nooit zijn. Het juiste moment om ergens mee te beginnen is nú” — © Shutterstock

Ah, 1 september: de nieuwe collecties hangen in de rekken, blanco agenda’s worden volgepend, de geur van versgekafte boeken waait je tegemoet. Tijd voor grote plannen en goede voornemens, net zoals op 1 januari. Maar waarom eigenlijk? Is die nieuwe start geen illusie? En hoe houden we al onze mooie plannen vol?