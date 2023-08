Eerst kon ze nog lachen met plotse cannabisgeur, maar daarna liep het helemaal mis voor toptennisster Maria Sakkari op de US Open

De Spaanse Rebeka Masarova (WTA 71) versperde haar na 1 uur en 28 minuten enigszins verrassend de weg met 6-4 en 6-4. Sakkari bereikte in 2021 nog de halve finales op het New Yorkse hardcourt. Eerder dit jaar werd de eerste ronde ook op de grandslamtoernooien van Roland Garros en Wimbledon het eindstation. Ze barstte nadien dan ook in tranen uit op de persconferentie: “Misschien moet ik even een pauze inlassen”, snikte ze.

Tijdens de wedstrijd was Sakkari nog goedlachs. Bij een 4-1 voorsprong in de eerste set ging ze een conversatie aan met de umpire over de speciale geur in New York. “Die geur, oh mijn god”, lachte ze. “Het komt vanuit het park denk ik. Gisteren was het precies hetzelfde.”

“Het was cannabis”, legde de Griekse - die daarna de eerste set dus volledig uit handen gaf - na afloop uit. “Maar het was niet die geur die de score bepaalde. Ik reageerde gewoon omdat het een geur was die ik niet verwacht had. Het had echter niks te maken met de match zelf. Je denkt er verder niet bij na, je wil gewoon die match winnen. Ik rook het, dat was het. Verder had ik er geen aandacht voor. Je kan het ook niet controleren in deze open omgeving. Soms ruikt het naar eten, dan weer naar sigaretten en soms naar cannabis. In dat park mogen mensen doen wat ze willen, hé.”