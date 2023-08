Wielertoerist gefilmd terwijl hij in wiel kruipt van tractor in Borgloon

Borgloon

Een filmpje van een wielertoerist die achter een tractor rijdt in Borgloon zorgt op de sociale media voor veel misnoegde reacties. De maker kon filmen hoe de man het vrijliggende fietspad aan de rechterzijde van de weg negeert en zich vlak achter een landbouwvoertuig zet. Hij rijdt vlak achter de tractor en profiteert zo van diens snelheid om in het wiel te kruipen. Een levensgevaarlijk manoeuvre.

De wegcode zegt dat wie niet in een groep van minimaal vijftien fietsers rijdt hij/zij verplicht is het fietspad - indien aanwezig - te gebruiken. Indien de politie gevolg geeft aan het filmpje riskeert de fietser dan ook een boete, maar het is niet duidelijk of de wielertoerist al dan niet geïdentificeerd werd.