Miljoenen verdienen met een amateurclub als Sporting Hasselt? Ryan Reynolds toont hoe het moet

Rob McElhenney and Ryan Reynolds hebben zich de investering in AFC Wrexham nog niet beklaagd. — © Getty Images

Het lijkt wel een trend: acteurs die zich plots in het hoofd halen om een voetbalclub te kopen. Zo kochten Ryan Reynolds, bekend van ‘Deadpool’ en Rob McElhenney de Engelse vijfdeklasser AFC Wrexham. Een riskante investering die in recordtempo is veranderd in een goudmijn. Dichter bij huis speelt er zich een soortgelijk verhaal af. Acteurs Rik Verheye en Sam Kerkhofs nemen Sporting Hasselt over én maken er televisie van.