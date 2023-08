Sam kroont zich tot koning bij schutterij Sint-Joris Kaulille

’s Morgens stapte de schutterij naar de kerk voor de eucharistieviering, opgeluisterd door de vendeliers en de drumband van de schutterij. Voor de gildebroeders en -zusters aan de traditionele gildemaaltijd mochten aanschuiven, trakteerde de uittredende koning, kapitein Jos Bloemen, op een receptie. De regenbuien konden de festiviteiten niet verstoren en na de gildemaaltijd marcheerde de schutterij driemaal rond de schietboom om alle onheil tijdens de vogelschieting te bezweren.De nieuwe leden Daisy Schrijvers, Hildegard Groenen, Bert Govaerts, Tuur Derickx en Bianca Hurkmans werden op traditionele wijze opgenomen in de schutterij. De vaandrig zwaait een aantal maal over hun hoofden om alzo onder de bescherming van de gildevlag lid te worden van de schutterij.Dan werden de verdienstelijke leden gehuldigd. Burgemeester Stijn Vanbaelen mocht volgende eretekens uitreiken: Filip Vanbussel en Leo Bas, beiden voor 35 jaar lidmaatschap.Nadat de uittredende koning en zijn twee dekens van hun koninklijke versierselen werden ontdaan, werd de buks naar de schietboom gebracht. De vogel bleek dit jaar een taaie klant te zijn, want nadat Jo Bloemen de plaat los schoot en Jos Bloemen de vogel deed kantelen kon Sam Bloemen uiteindelijk met het 215de schot de vogel naar beneden halen en zich voor een jaar tot koning kronen van de schutterijNa de huldiging van de nieuwe koning was het de beurt aan de dorpsgenoten om de titel van dorpskoning(in) in de wacht te slepen. Ook hier werd het een lange strijd en uiteindelijk wist Jean Willekens van de carnavalsvereniging de Poederladers het juiste schot te lossen en zich tot dorpskoning te kronen.Ook werd intussen bij de jeugd met de karabijn geschoten. Hier werd Brent Vanerum jeugdprins van de schutterij.