Coalminers’trail lokt recordaantal deelnemers naar mijnterrils

Om 9 uur gingen 60 marathonlopers van start voor 3 ronden van 14 km met 220 hoogtemeters per ronde. Om respectievelijk 10 en 11 uur was het aan de 28 km- en 14 km-lopers. Deze laatste afstand was de populairste met liefst 300 starters. Om 11u30 ging tenslotte nog de 9 km van start. Tussendoor waagden ook nog tal van wandelaars zich aan het uitdagende parcours. Benny Keuppens en Katrien Aerts waren de primus van de dag. Zij konden als snelste de marathon tot een goed einde brengen. Op de 28 km kwam Karen Van Proeyen, de Belgische kampioen Trailrun, als eerste over de finish. Bij de heren was Sam Nulens de snelste. Op de 14 kilometer zagen we enkele bekende namen aan de start die binnen enkele weken strijden voor de wereldtitel OCR in Genk. Zij kwamen alvast de omgeving verkennen. Thibault Debusschere, die maar al te graag wereldkampioen zou willen worden voor eigen volk, won alvast de generale repetitie. Bij de dames won Rianne Linssen in een snelle tijd. De 9 kilometer werd gewonnen door, plaatselijk atleet, Wouter Simons. Silke Hanegreefs mocht bij de dames met de bloemen naar huis.(foto's Kevin Tombolato)