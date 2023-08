Voetbalclub Belisia B (derde provinciale C) koos in het tussenseizoen voor een extreme ‘make-over’. Van de spelersgroep van vorig seizoen bleven slechts een viertal spelers over én met Rudi Lambrechts is er een nieuwe coach. “Vanuit onze opleidingsvisie hebben wij voluit gekozen voor onze eigen jeugdspelers. Dat die drastische verjonging ook gevaren inhoudt, is inherent aan de ingreep.”