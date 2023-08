Kiwanis Tessenderlo houdt 11de editie tourrit voor goede doel

CentoMiglia is een fondsenwervingsactiviteit, waarmee de service club sociale en culturele doelen steunt in Tessenderlo en omstreken. Dit jaar werden in het bijzonder de activiteiten van Thes G-sporten in de kijker gezet. Na een uitgebreid ontbijt gingen de 171 ingeschreven wagens onder een stralende zon van start aan Be-Mine in Beringen. Deze tourrit bracht de wagens langs de mooiste en veelal rustige Limburgse wegen richting Vaals (NL). Daar kregen de deelnemers een lekkere lunch vooraleer de terugtocht naar Tessenderlo werd aangevat. Na nog wat behendigheidsproeven op het industriepark van Tessenderlo, kwamen vanaf 16 uur de eerste wagens op de Markt van Tessenderlo aan.Ondanks een korte plensbui kwamen heel wat nieuwsgierige autofreaks opdagen om de prachtige bolides te bekijken. Er waren een paar heel unieke en zeer waardevolle exemplaren te bewonderen als een Aston Martin Valkyrie, een Bentley Blower, een Rolls Royce, en de allernieuwste Ferrari’s, Lamborghini’s, Porches,...Deze prachtige dag werd afgesloten met een receptie en diner voor deelnemers, sponsors en organisatoren.