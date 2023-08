Spalbeek geniet van zonnig dorpsfeest

In tegenstelling tot het wisselvallige weer van vorige week, brak zaterdag de zon door en ze ging niet meer weg. Een dertigtal vrijwilligers stroopte de mouwen op om hun dorpsgenoten van een heerlijk feest te voorzien. In de namiddag werd het terrein aan de basisschool helemaal ingepalmd door jeugdig creatief geweld met een 'vrij podium kids’. De vele toeschouwers zagen dat de muzikale toekomst van het dorp verzekerd is. ’s Avonds zorgden de lokale band The Spalbreakers voor vonken, vuur en een uitgelaten sfeer. Spalbeats 2023 was ook: een knappe tattoo laten zetten, knuffelen met diertjes op de mobiele kinderboerderij, jumpen op springkastelen, eendjes vissen, enz. Oude en nieuwe bekenden kwamen mekaar tegen en konden gezellig bijpraten.Luc Bortels, voorzitter van de Spalbeekse dorpsraad, blikt tevreden terug op een heel geslaagde editie: “Het was dit jaar stressen door de slechte weersvoorspellingen, gelukkige hebben we de goede beslissing genomen en Spalbeats toch laten doorgaan. Eén volledig droge dag in een uitgeregende week, daar hadden we niet van durven dromen. De vele vrijwilligers verdienen een dikke pluim, ze hebben allemaal de benen onder hun lijf gelopen om alles te doen slagen. Spalbeek 2.0 is ook de vele sponsors dankbaar voor hun steun.”