VOORBESCHOUWING VUELTA 2024. Rit 5 (Morella-Buriana): Wordt dit de etappe waarin Evenepoel het rood weggeeft?

Kort Start: om 12u50 Aankomst: omstreeks 17u30 Afstand: 186 kilometer

Het parcours

De 2200 te overwinnen hoogtemeters schrikt de renners tegenwoordig niet meer af. En ook ons lijkt dit een parcours dat best te doen is. Het is meer dalen dan stijgen en het klauterwerk ligt vooral vooraan de etappe. De grootste hindernis van de dag, de Collado de la Ibola, is weliswaar uitdagend maar vanaf de top is het nog 53 kilometer met overwegend dalende meters. De finish ligt aan de zee en de slotkilometers zijn vlak zoals je het in Spanje zelden vindt. Uiteraard liggen er weer wat rotondes in de slotkilometers maar daar weet het peloton ook wel raad mee.

Onze favorieten

Wij blijven zweren bij Kaden Groves. De Australiër bewees in het voorjaar in de Volta Limburg Classic dat hij op heuvelachtige parcoursen heel goed uit de voeten kan. Maar anderzijds is er het verlangen van Soudal - Quick-Step om het rood weg te ‘schenken’ aan een ongevaarlijk renner. Tja, en dan kom je al snel bij een 160-tal namen uit. Kobe Goossens, Eddie Dunbar, Larry Warbasse… Of Eduardo Sepulveda die in zijn zoektocht naar de bollentrui extra punten wil sprokkelen.

Onze favorieten *** Kaden Groves ** Filippo Zanna, Kobe Goossens * Eddie Dunbar, Juan Pedro Lopez, Bryan Cocquard

Sleutelpunten

De eerste honderddertig kilometer zullen bepalend zijn. Daarin moeten de renners hun 2200 hoogtemeters verwerken. Dat er een vlucht zal wegrijden, spreekt voor zich. Dat Soudal - Quick-Step geen moeite zal doen om de vluchters binnen schot te houden, spreekt evenzeer voor zich. Maar vooral Alpecin-Deceuninck zal er alles doen om de vluchters niet te ver weg te laten rijden. Boven op de top van de Collado de la Ibola, een helling van tweede categorie, zal duidelijk zijn of we afstevenen op een massaspurt. Nadien gaat het immers vooral bergaf richting finishplaats Burriana. In de laatste drie kilometer liggen welgeteld twee haakse bochten waarvan de laatste net voorbij de rode vod. Mocht het tot een sprint komen, dan lijkt de veiligheid gegarandeerd.

Wat moet u nog weten?

Niet zo veel eigenlijk. De Vuelta finishte in het verleden één keer in Burriana. In 1990 stond er een ploegentijdrit op het programma, gewonnen door Lotus Festina. De Italiaan Marco Giovannetti zou als eindwinnaar worden afgevlagd. Nog wel interessant om weten is dat de Valencianen het niet hebben over Burriana maar Borriana.

Van startplaats Morella kunnen we u nog minder vertellen, behalve dan dat het ligt op een hoogte van 984 meter tussen de bergpassen Torre Miro en Querol en deel uitmaakt van het netwerk “Mooiste dorpen van Spanje”, een vereniging ter bevordering van het cultureel toerisme. Voilà, wij hebben onze bijdrage ook weer geleverd.