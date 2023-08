Ivo ‘Nonkel Jef’ Pauwels werkt nu als marktkramer: “Nooit een cent gezien van de miljoen Nonkel Jef-dvd’s”

Op de markten verkoopt Diana More aloë-veraproducten, Ivo Pauwels verkoopt petten, T-shirts, sweatshirts en sjaals, met daarop zijn beeltenis. Gekleed in zijn fameuze Nonkel Jef-plunje handtekent hij ook zijn autobiografie Dedju! met daarin ook verhalen van zijn Nonkel Jef-periode dat liep van 1995 tot 2001 op VTM.

Dat is al een tijd geleden, maar dankzij VTM Gold (de zender die oude VTM-hits heruitzendt) is hij weer bij zeer veel mensen bekend. “Ook jonge mensen ontdekken nu de serie”, zegt hij deze week aan het weekblad Dag Allemaal.

Ivo Pauwels wordt er vaak op aangesproken dat hij de markten doet. Mensen vinden dat hij beter verdient. Pauwels zegt daarover: “Een dame zei eens tegen mij: Wat zit gij hier nu nog te doen? Gij moet toch geen markten meer doen op uw leeftijd. Ze dacht vooral dat ik al rijk genoeg was. Als ik nu iets had verdiend aan de meer dan een miljoen dvd’s die er van Nonkel Jef zijn verkocht, tja, dan had ik misschien niet op de markt moeten staan. Maar ik heb daar nooit één cent van gezien. Ik heb ooit een contract getekend waarin stond: Kan nooit aanspraak maken op royalty’s. Ook aan de heruitzendingen verdien ik dus niks. Verschrikkelijk, maar ik kan daar niks tegen beginnen. Ik had indertijd nooit gedacht dat de serie zo’n succes zou worden. Maar bon, ik pluk er nu tóch nog de vruchten van. Ik amuseer me nog altijd met het typetje van Nonkel Jef.”

© Joren De Weerdt