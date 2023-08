Nieuwe thuisbatterij van zonnepanelen ontploft bij installatie, technieker bevangen door zwavelgeur

De hulpdiensten werden dinsdagochtend opgeroepen na een vreemde brandmelding in een woning in Aartrijke. Een gloednieuwe thuisbatterij om stroom van zonnepanelen op te slaan, bleek tijdens de installatie ontploft te zijn in een kelder. De technieker die aan de installatie werkte, raakte bevangen door een zwavelgeur.

Het incident deed zich dinsdagochtend rond 8.40 uur voor in een rijwoning in de Brugsestraat in het centrum van Aartrijke. Een firma was er bezig met het installeren van gloednieuwe batterijpacks die de stroom van zonnepanelen op het dak van de woning opslaan. Er werden in totaal vier batterijpacks geïnstalleerd in de kleine kelder van de woning. Bij een van die packs liep het verkeerd.

Bevangen door zwavelgeur

“Een van de batterijpacks heeft het vlak na de installatie bij de ingebruikname begeven”, zegt majoor Frank Vanhixe van de brandweer. “Wellicht ging het pack in overdrive of raakte oververhit. Zo is er in de behuizing een kleine ontploffing ontstaan. Dat gaf een knal, waarna wat rook vrijkwam.”

“Door de batterijen zelf kwam ook wat zwavelgeur vrij. De technieker die bezig was aan de batterijpacks raakte zo bevangen en moest even bekomen in de frisse lucht. Wij zelf hebben de batterijen verwijderd uit de kelder en elders gelegd ter afkoeling. De kelder zelf en het trappenhuis hebben we nog geventileerd om die geur weg te krijgen.”

Door de interventie was de Brugsestraat in de richting van Zedelgem een tijdlang afgesloten.

De brandweer moest de kelder en woning ventileren in de Brugsestraat. — © jhm