Sporting Pelt houdt sportkamp voor de allerjongsten

De JM8 tot de JM12 trainden de eerste dag in 4 verschillende groepjes. Ook kwamen er enkele nieuwsgierigen proeven van de handbalsport. Tijdens de middagpauze werd een groot spandoek gemaakt voor tijdens de wedstrijden van de heren en dames. De vaste trainers Björn, Ingrid, Gilles en Nils werden bijgestaan door heel wat enthousiaste leden van de J18 en M16 die op deze manier hun trainerskills kunnen ontdekken en ontwikkelen. Rune Stollman van Dames 1 was gasttrainster van de tweede dag en ook Nathalie D’Hondt, de nieuwe trainster van de JM10, kwam op bezoek om kennis te maken met haar Sporting Kids voor volgend seizoen. In de namiddag stond de speurtocht naar het 'gestolen' vieruurtje op de planning. De kinderen moesten de dader ontmaskeren door een stratenplan te volgen, taakjes uit te voeren en vragen op te lossen.