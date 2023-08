“Ze speelt onredelijk snel”: Amerikaanse ‘chouchou’ Coco Gauff zorgt meteen voor ambras op US Open

Ze moest er hard voor werken, maar Coco Gauff staat in de tweede ronde van de US Open. De 19-jarige Amerikaanse en het zesde reekshoofd in New York won in drie sets van de zestien jaar oudere Laura Siegemund (WTA 121): 3-6, 6-2 en 6-4.

Na afloop kreeg Gauff de vraag wat ze van haar openingspartij vond: “Traag...”, grijnsde het supertalent. “Nee, ik speelde niet mijn beste tennis dus het was een lastige match. Laura is iemand die vecht tot het einde en dat deed ze ook. Blij dus dat ik dit overleefd heb.”

De Amerikaanse frustreerde zich tijdens de wedstrijd mateloos aan het gedrag van de Duitse veterane. Volgens Gauff pakte Siegemund veel te veel tijd voor een opslag. In de derde set sloeg ze gewoon op terwijl haar opponente nog niet aan de baseline stond.

“Ze is nooit klaar als ik serveer”, sakkerde Gauff tegen de umpire van de wedstrijd die werd bijgewoond door Barack en Michelle Obama. “Ze is al vier keer over de tijdslimiet gegaan, maar je hebt haar slechts één keer een straf gegeven.”

Siegemund zelf vond dan weer dat Gauff veel te snel speelde. “Tijdens haar laatste opslagspel kon ik niet één keer mijn handdoek pakken”, aldus de Duitse bij de umpire. “Ze speelt echt onredelijk snel, terwijl ik er altijd ben. Ik kan dus gewoon mijn handdoek niet meer pakken?”

Na het beslissende punt in het voordeel van Gauff was de handshake dan ook niet erg vriendelijk:

Wozniacki viert terugkeer

De Deense voormalige nummer een van de wereld Caroline Wozniacki (WTA 623) heeft zich maandag vlot in twee sets geplaatst voor de tweede ronde op de US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

In de openingsronde op Flushing Meadows haalde ze het met 6-3 en 6-2 van de Russische kwalificatiespeelster Tatiana Prozorova (WTA 227). In de tweede ronde wacht een clash met het Tsjechische elfde reekshoofd Petra Kvitova (WTA 11), die in New York nog nooit verder dan de kwartfinales geraakte.

“Het was een ongelooflijk gevoel hier weer te staan”, bekende Wozniacki na de overwinning. “Dat was van 2019 geleden en natuurlijk voelde ik me nerveus voor de partij. Ik hou er echter van hier te spelen. In New York hangt er altijd elektriciteit in de lucht.”

De 33-jarige Wozniacki is met een wildcard voor het eerst weer van de partij sinds haar pensioen na de Australian Open van 2020. Twee jaar eerder won de Deense in Melbourne haar enige grandslamtoernooi. Eind 2018 maakte ze bekend dat ze met reumatoïde artritis sukkelde. In juni 2021 werd ze voor de eerste keer mama, waarna ze in oktober vorig jaar een tweede kindje mocht verwelkomen.

Wozniacki stond tussen oktober 2010 en februari 2018 in totaal 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst. Ze won dertig toernooien, waaronder de Masters in 2017. Daarnaast verloor ze ook nog eens 25 finales, waaronder twee keer op de US Open (2009 en 2014). In juni kondigde de voormalige nummer een haar comeback aan. Ze neemt voor de veertiende keer deel aan de US Open.