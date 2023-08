Wallonië krijgt tegen 2026 2.448 nieuwe laadpunten voor elektrische wagens

Vanaf de zomer van volgend jaar zullen in totaal 2.448 laadpunten voor elektrische voertuigen worden geïnstalleerd in Wallonië, gedurende een periode van twee jaar. Dat meldt Le Soir.

De plaatsing van de laadstations is het resultaat van een uitgebreid cartografisch werk. Ook is een reeks criteria in rekening genomen, zoals de bevolkingsdichtheid, het type woning, de aanwezigheid van handelszaken, winkel-, sport- en culturele centra en stations.

Het aantal laadstations zal sterk verschillen per gemeente. Zo komt er één in Berloz, maar komen er 185 in Charleroi, 87 in Luik, 52 in Namen en 39 in Bergen. Paliseul en Nijvel krijgen er acht. Slechts twee gemeentes, Blegny en Ellezelles (Elzele), schreven zich niet in voor het Waalse schema.

De Waalse overheid trekt een budget van 15 miljoen euro uit voor het netwerk. Er zullen concessies worden verleend aan private beheerders die de laadpunten moeten installeren, onderhouden en uitbaten in de openbare ruimte.

In Vlaanderen staan intussen al meer dan 25.000 laadpunten voor elektrische voertuigen, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Vlaanderen zit daarmee op koers om de doelstelling van 35.000 laadequivalenten tegen 2025 te halen.