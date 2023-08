Lotto-Dstny ruilt Limburgse fietsen in voor die van het Baskische Orbea (maar heeft wel nog lopend contract met Ridley)

CEO Stéphane Heulot is een doortastend man. Nog maar net heeft hij laten doorschemeren dat Caleb Ewan wat hem betreft mag vertrekken ondanks een nog lopend contract, of daar is alweer het bericht dat Lotto-Dstny zijn Belgische fietsenconstructeur Ridley laat vallen ondanks een nog lopende verbintenis. Het nieuws werd vanochtend verspreid door DPG-Media en is ons inmiddels bevestigd.Lotto-Dstny reed de voorbije twaalf seizoenen met fietsen van Ridley, het Limburgse fietsmerk gerund door zakenman Jochim Aerts. Dat het nu tot een breuk komt, heeft meerdere redenen. Niet zozeer de kwaliteit van de fietsen werd in vraag gesteld, wel zaken als levertermijnen en de ontwikkeling van de nieuwste modellen. Al was niet iedereen honderd procent tevreden over de geleverde kwaliteit. Onder meer Arnaud De Lie liet uitschijnen dat hij op beter materiaal hoopte.

En dat zouden dus de fietsen van het Baskische Orbea zijn. Ook zij zijn geen onbekende in het wielerpeloton aangezien ze jarenlang fietsen leverden aan het Baskische Euskaltel met renners als Iban Mayo of Haimar Zubeldia. Ook nu nog voorzien zij het procontinentale Euskaltel-team van materiaal. De ‘performance afdeling’ van Lotto-Dstny heeft de voorbije maanden uitgebreid meerdere modellen van verschillende producenten getest en Orbea kreeg daarbij een positief oordeel.

Antonio Soto op zijn Orbea-fiets tijdens de Ronde van Portugal — © EPA-EFE

Maar er is meer. Lotto-Dstny is op zoek naar bijkomend kapitaal om zijn ‘performance team’ meer mogelijkheden te geven. Lees, ze willen meer geld vangen van diegene die hun fietsen levert. Ridley betaalde aanvankelijk een marktconforme prijs met weliswaar heel wat kleine lettertjes in het nadeel van het wielerteam, maar vooral sinds de corona-crisis zou de financiële inbreng eerder beperkt geweest zijn.

Maar er zitten nog addertjes onder het gras. Zo heeft het wielerteam van de Nationale Loterij nog een contract met Ridley tot eind 2025, een overeenkomst die ze bij Ridley niet zomaar zullen verbreken. Kortom, de geest is uit de fles maar of de scheiding definitief is, zal straks nog moeten blijken. CEO Jochim Aerts houdt zich momenteel in de luwte en reageerde niet.

LEES OOK. Barsten in huwelijk tussen Lotto-Dstny en Ridley, dat “doorlopend contract wenst te respecteren”