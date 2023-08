Mike De Decker doorbreekt zijn ‘vloek’ en pakt twee tickets voor de European Tour darts

De Decker (PDC 42) kon zich dit seizoen nog maar twee keer plaatsen voor een manche van de European Tour, vorig jaar slecht één keer. Hij won regelmatig zijn eerste kwalificatiewedstrijd, maar telkens liep het op bijna onnavolgbare wijze mis in de beslissende wedstrijd. Een ‘vloek’ was geboren. Maar in de German Darts Open Qualifier (ET11) versloeg ‘The Real Deal’ achtereenvolgens de Engelsman Darren Webster (PDC 113) met 6-2 en de Nederlander Owen Roelofs (PDC 123) met 6-2. Raman (PDC 83) won met 6-3 van de Nederlander Damian Mol (PDC 94) en gaf even later de Engelsman Ian White (PDC 46) met 6-2 het nakijken.

Kim Huybrechts (PDC 31), Mario Vandenbogaerde (PDC 70) en Dimitri Van den Bergh (PDC 13), die een 6-0 nederlaag kreeg aangesmeerd van de Nederlander Kevin Doets (PDC 73), grepen naast een ticket voor het finaletoernooi, dat van 8 tot en met 10 september doorgaat in het Duitse Jena.

In de Hungarian Darts Trophy Qualifier (ET12) zette De Decker (PDC 42) in zijn eerste wedstrijd de Nederlander Jeffrey De Zwaan (PDC 92) met 6-1 opzij, waarna hij om een plaats op de hoofdtabel de Tsjech Adam Gawlas (PDC 49) met 6-3 versloeg.

Robbie Knops (PDC 134) geraakte voorbij de eerste ronde, maar moest in de tweede ronde met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Duitser Gabriel Clemens (PDC 20). De andere Belgen moesten in de eerste ronde afhaken. De Hungarian Darts Trophy (ET12) gaat door van 22 tot en met 24 september in Hongaarse hoofdstad Boedapest.