Jolien Roets krijgt flinke promotie bij Qmusic

Lange tijd was onduidelijk wie bij Qmusic op de vacante plek zou komen van Sean Dhondt. Het is geen verrassende nieuwe naam, maar wel Jolien Roets geworden. De zender koos ervoor haar een meer prominente plek te geven.

Tot aan de zomer stond de wederhelft van dj Hakim Chatar vooral in het weekend in het programmaschema. Maar vanaf deze week hoor je Jolien Roets van maandag tot donderdag, telkens van 13 uur tot 16 uur. Met haar nieuwe show wil ze de luisteraars een energieboost bezorgen. “Met steengoede muziek sleur ik ze door die moeilijkere uurtjes na de middag, wanneer de focus wel eens durft te slabakken. Die middagdip maakt geen schijn van kans”, klinkt het.

De belangrijkste slots blijven onveranderd. Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe nemen de ochtend voor hun rekening en doen er ook nog Het foute uur bij vanaf 9 uur. Matthias Vandenbulcke, die in het voorjaar via Play café ook even op televisie kwam, is elke weekdag te horen van 10 tot 13 uur, en Vincent Fierens zit op de presentatiestoel tijdens de avondspits.

Wel nieuw: Liam Van Haverbeke studeerde net af aan de Q-Academy en is voortaan ’s ochtends in het weekend te horen. Dat betekent dat Jarne Rediers niet langer voor Qmusic werkt. Nieuw op zaterdag- en zondagvoormiddag zijn ook De hoogtepunten van Maarten & Dorothee, waarin fragmenten van de voorbije week passeren. Op zaterdagavond vuren naast huis-dj Dimitri Wouters nu ook de Belgische top-dj Henri PFR en jonge belofte Voltage hun muziek op de luisteraars af.