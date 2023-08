Vrouw waar Remco Evenepoel tegenaan knalde blijkt woordvoerster van politie te zijn, kersverse leider in de Vuelta “hoopt dat ze oké is”

Het was alweer een chaotische dag in de Vuelta. Remco Evenepoel knalde iedereen uit het wiel in de sprint van de derde etappe en sloeg een dubbelslag: ritzege en rode leiderstrui. Meteen na de finish ging het echter mis, toen hij tegen een vrouw aan knalde. Dat bleek later een woordvoerster van de Andorrese politie te zijn.

Evenepoel knalde aan relatief hoge snelheid tegen een vrouw aan, ging overkop en smakte hard tegen de grond. Hij liep daarbij een hoofdwonde op en bloedde hevig. “Maar voor de rest zijn er geen blessures”, suste de nieuwe rode trui. “Alles is in orde. Enkel mijn hoofd ligt wat open. Maar voor de rest zijn er geen blessures aan mijn heup, of zo. Gelukkig heb ik niets gebroken. Ik denk dat ik er geen gevolgen van zal hebben, hopelijk. Eind goed, al goed. Morgen kan ik weer op de fiets stappen.”

Een tijdje na zijn aankomst kon Evenepoel alweer lachen om het incident. “Dit was een speciale overwinning hé, met een salto erbij”, klonk het. In een video op sociale media blikte hij later nog eens terug op het incident: “Ik wil even laten weten dat met mij alles oké is, en ik hoop dat de vrouw die betrokken was bij het incident/crash ook oké is.”

Die vrouw bleek achteraf Jasmine te zijn, de woordvoerster van de Andorrese politie. Zij onderging een scan aan haar schouder en kreeg een draagdoek aangemeten. Er kon echter al snel een glimlach af.

Er was ook uitzonderlijk geen aparte mixed zone voorzien op de top van de slotklim. Daarom stonden er meer mensen dan normaal op de plek waar Evenepoel ten val kwam. Overigens zal onze landgenoot dinsdag met een aangepaste fiets vertrekken als leider.