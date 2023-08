Eerste aflevering van ‘Familie’ blijft mist spuien: is iedereen gered, of toch niet?

Nochtans leek het alsof Elena (Ilse Uitterlinden) het onderspit moest delven. Zowel Lars (Kürt Rogiers) als Cédric (Yanni Bourguignon) konden bevrijd worden uit de doodskist die met water werd gevuld. Yoko (Cyra Gwynth) slaagde er maar net op tijd in om hen allebei op te graven uit het graf dat Elena voor hen had gedolven.

Toch zorgden de makers nog voor een onverwachte wending. Elena sloeg op de vlucht, maar nam contact op met Véronique (Sandrine Andre) en Lars. Ze wou uit hun leven verdwijnen in ruil voor geld. Maar tijdens de transactie liep het mis. Elena kon Véronique overmeesteren. Ze bedreigde haar met een spuit tegen de hals.

De kijker krijgt de afloop dinsdag al te zien, want in de aflevering van woensdag maakt het verhaal een tijdsprong van twee maanden. Dan komen we ook meer te weten over de mysterieuze verdwijning van Mieke (Caroline Maes). We zagen al hoe de politie bij een huiszoeking in de brouwerij een bebloed mes in beslag nam. Niko (Jo Hens) en Sam (Tine Ceuppens) lijken dus in zeer nauwe schoentjes te zitten.