Novak Djokovic wint bij comeback op US Open, maar tegenstander steelt de show met vreugde-uitbarsting bij grote achterstand

Tennisser Novak Djokovic heeft de eerste ronde van de US Open gewonnen van Alexandre Müller. De 23-voudig grandslamkampioen versloeg de 26-jarige Fransman in drie sets: 6-0, 6-2 en 6-3.

Djokovic won de eerste acht spelletjes van de wedstrijd, tot Müller zijn eigen service kon behouden. Dat vierde de Fransman alsof hij een set had gepakt. Daarna pakte hij nog uit met een ‘tweener’

Djokovic ontbrak vorig jaar in New York omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. De nummer 2 van de wereld kan het toernooi voor het eerst sinds 2018 winnen.

De 36-jarige Serviër treft in de tweede ronde de Spanjaard Bernabe Zapata Miralles.