Witsel en Carrasco spelen met Atlético Madrid buren van Rayo Vallecano helemaal tureluurs en winnen met 0-7 (!)

Atlético Madrid heeft maandagavond op de derde speeldag van La Liga Rayo Vallecano eenvoudig opzij gezet. De Madrileense derby resulteerde in 0-7 vernedering voor de thuisploeg.

Griezmann (2.), Depay (16.) en Molina (36.) legden de wedstrijd al in de eerste helft in een beslissende plooi. Na de pauze diepten Morata (73. en 84.), Correa (79.) en Llorente (86.) uit tot een vooroorlogse 0-7.

Zowel Axel Witsel als Yannick Carrasco kregen een basisplaats van Diego Simeone. Carrasco ging in de 68e minuut naar de kant. Atlético rukt dankzij de triomf op naar de tweede plaats in de tussenstand van de Spaanse hoogste afdeling met 7 op 9, in het zog van leider en grote rivaal Real Madrid.