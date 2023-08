Honderden vluchten geannuleerd in Groot-Brittannië, luchtverkeer ook dinsdag mogelijk verstoord

Het vliegverkeer van en naar Groot-Brittannië verliep maandag chaotisch door een computerpanne bij de luchtverkeersleiders. Honderden vluchten werden geannuleerd of liepen urenlange vertragingen op. Ook bij ons waren de problemen merkbaar. Op Malaga Airport was maandagavond dan weer geen druppel bier meer te verkrijgen nadat gestrande Britten massaal waren beginnen drinken. Het luchtverkeer kan de komende dagen mogelijk nog verstoord zijn.

Pas maandagavond maakte de Britse luchtvaartautoriteit NATS bekend dat het defect was opgelost, maar de gevolgen laten zich nog voelen. Duizenden passagiers geraakten immers niet op hun bestemming. Reizigers van en naar Groot-Brittannië moeten ook dinsdag nog rekening houden met mogelijke storingen van het luchtverkeer. Het zal volgens NATS “enige tijd” duren voordat het luchtverkeer weer normaal is. Experts verwachten dat de gevolgen dagenlang voelbaar zouden kunnen zijn in het Britse luchtverkeer rond de belangrijke hub Londen.

Maandagmiddag raakte het vliegverkeer boven het Verenigd Koninkrijk zwaar verstoord door een technisch probleem bij de luchtvaartautoriteit, net op een van de drukste vakantiedagen van het jaar. Meer dan 6.000 vluchten stonden op te tabellen om te vertrekken of te landen in Groot-Brittannië.

Plots vielen de computerschermen uit bij de National Air Traffic Services, verantwoordelijk voor de veilige doorgang van vliegtuigen naar, uit en door het luchtruim. Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor passagiers, benadrukt de Britse regering. Honderden vluchten – ruim 270 landingen en meer dan 230 opstijgende vluchten – werden wel geschrapt, andere liepen grote vertragingen op.

Veel toeristen kwamen vast te zitten op luchthavens. Zo meldt de Spaanse media dat op Malaga Airport maandagavond geen druppel bier meer te vinden was nadat gestrande Britten massaal aan de drank waren geslagen.

© AP

Ook vluchten van en naar ons land, onder meer verbindingen met Londen, Birmingham en Edinburgh, werden vertraagd of geannuleerd, zo bevestigt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport. En ook op Charleroi wachtten passagiers vergeefs op hun vlucht naar Glasgow of Manchester.

Dergelijke incidenten zijn gelukkig veeleer uitzonderlijk, maar ook bij ons zorgde een grote stroompanne in het luchtverkeersleidingscentrum van Belgocontrol in Steenokkerzeel in mei 2015 voor grote chaos.

Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de computerpanne in Groot-Brittannië heeft veroorzaakt.