Nog nooit stapten zoveel werknemers over van privé naar onderwijs

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) ziet in de zogenaamde zij-instromers een van de oplossingen voor het lerarentekort. Zo maakte hij het mogelijk voor mensen uit de privé om tien jaar anciënniteit mee te nemen, toch voor meer dan twintig vakken en ambten in het onderwijs. Ze krijgen ook tot 3 uur per week vrijstelling van hun lessen om met behoud van loon een lerarenopleiding te volgen. Dat beleid werpt zijn vruchten af, want vorig schooljaar maakten bijna 4.700 Vlamingen de overstap. Dat zijn er tien procent meer dan het schooljaar voordien, wat ook al een recordjaar was. Ongeveer 3.000 zij-instromers kozen voor het middelbaar, 1.000 anderen begonnen in de basisschool. De overige leerkrachten vonden hun roeping in onder meer het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. “Dit record is een lichtpunt in de strijd tegen het lerarentekort”, zegt Weyts.

Gastleraar

De minister hoopt dit schooljaar nog meer mensen uit de privé te lokken door ze van de job te laten proeven via het statuut van gastleraar. Zo kan pakweg een bankbediende enkele uren economie geven op school. Vooral voor vacatures die slechts enkele lesuren behelzen, is dat een handige oplossing.

Maar ondanks de mooie cijfers is er ook kritiek op het systeem van zij-instroom. Zo bleek eerder dat een substantiële groep overstappers het onderwijs binnen de vijf jaar weer verlaat. Bovendien beginnen ze vaak aan hun lesopdracht zonder een pedagogisch diploma op zak.

(jvde)