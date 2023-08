Minstens vijf doden bij aardverschuiving in Bolivia

De tragedie vond zondagmiddag plaats in de buurt van de stad Mapiri, in het departement van de Boliviaanse hoofdstad La Paz. “Gisteren (zondag) vonden we twee lichamen en vandaag hebben we er nog meer geborgen”, meldde de lokale ambtenaar Ubaldo Torrez, die “vijf doden en één overlevende” meldde.

Vanuit het gezondheidscentrum van Mapiri bevestigde Rudy Salcedo, een lokale politieke leider, hetzelfde aantal slachtoffers aan de particuliere televisiezender Unitel. Op video’s die circuleren op sociale netwerken zijn bewoners te zien die proberen de lichamen van de slachtoffers uit de modderige oevers te trekken.

De Boliviaanse minister Eduardo Del Castillo vertelde op een persconferentie dat de reddingsoperaties doorgaan en voegde eraan toe dat er nog meer lichamen gevonden kunnen worden. “Sommige mensen zijn ernstig gewond”, zei hij, zonder te specificeren om hoeveel mensen het precies ging.