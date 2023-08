De Amerikaanse Max Cohen verhuisde vorige week naar een appartement nabij de campus van de University of South California. Zoals elke student hoopte hij zijn kamer in te kunnen richten zoals hij dat zelf wilde, maar bij aankomst ontdekte hij slechts één gigantisch meubel, dat bijna heel de ruimte in beslag nam. “Wie vond dit een goed idee?” zegt hij in een video op TikTok.