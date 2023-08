Grote zorgen voor Al-Ittihad: duurbetaalde sterspeler Karim Benzema moet geblesseerd naar de kant

Benzema kwam in de 36ste minuut in botsing met El Yamiq, een ex-speler van Valladolid en probeerde nog even door te spelen met een verband, maar had te veel last aan zijn linkerdij. Nog in de eerste helft moest de hinkende Benzema vervangen worden door Jota.

De medische staf legde ijs op de achterkant van Benzema’s linkerdij, de plaats waar hij de klap van El Yamiq kreeg. De aard van de blessure is nog niet bekend, maar als het om een spierblessure zou gaan, zou Al Ittihad zijn duurbetaalde sterkhouder -winnaar van de Ballon d’Or in 2022- vele weken kwijt zijn.