Naast Trésor wil Burnley ook Divock Origi, AC Milan wijst bod van Torino af

Waar ligt de toekomst van Divock Origi? De aanvaller van AC Milan traint momenteel nog steeds individueel in de Italiaanse modestad in afwachting van een transfer.

Nu het einde van de zomermercato nadert, neemt ook de belangstelling toe in de diensten van de aanvaller uit Houthalen. Naast Mike Trésor heeft het Burnley van Vincent Kompany ook concrete interesse om Origi definitief aan zich te binden. Maandag werd een officieel bod van een uitleenbeurt met aankoopoptie van reeksgenoot Torino nog afgewezen door AC Milan. Origi ligt nog tot 2026 onder contract in Italië. De aanvaller kwam vorige zomer transfervrij over van Liverpool. (svc)