Tot aan de streep liep alles perfect: onze man in de Vuelta legt uit waarom Remco Evenepoel geen schrik meer hoeft te hebben van Vingegaard of Roglic

De Vuelta leerde bovenop de ijle hoogte van Arinsal een andere Remco Evenepoel kennen. Eentje die niet langer schrik hoeft te hebben voor Vingegaard of Roglic in een sprint bergop voor de bonificatieseconden. Dat is de les van de eerste bergrit in deze chaotische Ronde van Spanje. Als een volleerde sluipschutter deed Evenepoel werkelijk álles perfect.