Na de restauratiewerken aan het dak van de Sint-Quintinuskathedraal is nu de toren aan de beurt. — © Serge Minten

Hasselt

Volgende week starten de renovatiewerken van de dakbedekking en de balken in de Hasseltse kathedraaltoren. Die is, in tegenstelling tot de Sint-Quintinuskathedraal zelf, eigendom van de stad. Om de veiligheid te garanderen, kunnen de stadsbeiaardiers zes maanden niet bij hun klokkenspel.