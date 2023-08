Ook anderhalf jaar na haar afscheid als profatlete staat zwemmen nog steeds centraal in het leven van Fanny Lecluyse (31). Voorheen lag ze ín het bad, nu staat ze – als jeugdcoach en leerkracht LO – aan de rand daarvan. “Mijn coach zei altijd dat zwemmen voor mij een religie was. Hij had geen ongelijk.”