Deal is rond: Romelu Lukaku trekt op huurbasis naar AS Roma en legt dinsdag zijn medische tests af

Romelu Lukaku (30) heeft z’n nieuwe club eindelijk beet. De Rode Duivel trekt op huurbasis naar AS Roma. Op alle niveaus werd maandagavond een akkoord gevonden. Big Rom vliegt als alles goed gaat dinsdag van België naar Italië om zijn medische tests af te leggen.

De transfersoap rond Romelu Lukaku is ten einde. Zijn moederclub Chelsea stemt in met een uitleenbeurt naar AS Roma en ook Lukaku zelf vond een princiepsakkoord met de Italiaanse club. Als alles goed gaat, vliegt de Rode Duivel dinsdag van België naar Italië om er zijn medische tests af te leggen. Bij Roma zou Lukaku met bonussen een gelijkaardig loon hebben als de voorgaande seizoenen.

Na eerder geflirt met Inter, Al Hilal en Juventus wordt AS Roma dus de bestemming van Lukaku komend seizoen. De Rode Duivel wordt er herenigd met trainer Jose Mourinho.