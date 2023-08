US OPEN. Titelverdedigster Swiatek raast over eerste tegenstandster heen

© Getty Images via AFP

De Poolse nummer één van de wereld in het vrouwentennis Iga Swiatek is de eerste ronde op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, zonder kleerscheuren doorgekomen. Ze blies de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 86) na nauwelijks 59 minuten tennis met 6-0 en 6-1 van de baan in het Arthur Ashe Stadium.

In de tweede ronde neemt Swiatek het op tegen de Australische Daria Saville (WTA 322), die op haar beurt geen spaander heel liet van de Amerikaanse wildcard Clervie Ngounoue (WTA 494): 6-0 en 6-2.

De nog altijd maar 22-jarige Swiatek is de titelverdedigster op het New Yorkse hardcourt. In totaal stak ze al vier Grand Slams op zak, met ook nog drie eindzeges op Roland Garros (2020, 2022, 2023).

Sakkari meteen out

Minder succes voor Maria Sakkari (WTA 8). Het Griekse achtste reekshoofd heeft meteen de aftocht geblazen in de openingsronde. De Spaanse Rebeka Masarova (WTA 71) versperde haar na 1 uur en 28 minuten enigszins verrassend de weg met 6-4 en 6-4.

Masarova bekampt in de volgende ronde de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 64) of de Oekraïense Kateryna Baindl (WTA 83).

Sakkari bereikte in 2021 nog de halve finales op het New Yorkse hardcourt. Eerder dit jaar werd de eerste ronde ook op de Grand Slams van Roland Garros en Wimbledon het eindstation.

De Tsjechische Karolina Muchova (WTA 10) had maar één uur en vijf minuten nodig om de Australische Storm (WTA 158), de nummer drie van de wereld in het dubbelspel en daarin de partner van Elise Mertens, in twee sets huiswaarts te sturen: 6-4 en 6-0.