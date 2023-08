Buurtbewoners zijn inmiddels een petitie gestart tegen de komst van de bushaven in hun straat. — © Boumediene Belbachir

MAASEIK

Bewoners van de Koningin Astridlaan ter hoogte van de rotonde in Maaseik zijn er niet over te spreken dat ze een havenhalte van De Lijn voor hun deur krijgen. Volgens de vervoersmaatschappij is dat het enige alternatief.