Cian Uijtdebroeks volgt de kleppers en klimt naar knappe zesde plek in tussenstand: “Ik pepte mezelf op om die mannen te volgen”

In het zog van Evenepoel, Vingegaard en Roglic bereikte ook Cian Uijtdebroeks (20) de finish in Arinsal. Het leverde hem een knappe 8ste plek op en daardoor wipt hij naar de 6de plek in de voorlopige tussenstand. Het toptalent drukt zo meteen zijn stempel in zijn eerste grote ronde. “Of dit mijn top tien ambities kracht bijzet? Ja toch wel. Dit geeft me vertrouwen bergop.”

In zijn geheel eigen stijl: altijd enthousiast en met een brede glimlach deed Cian Uijtdebroeks zijn verhaal op de top van de slotklim in Arinsal. Hij had er net mee gestreden met de grote namen en finishte net als Vingegaard, Ayuso en Roglic één luttele seconde na ritwinnaar Evenepoel. “Het ging natuurlijk hard, maar uiteindelijk viel het ook wel mee”, zei de jonge renner van Bora-hansgrohe. “Ik mis nog een beetje punch. Het tempo zat goed. Nu hangt het er een beetje vanaf hoe ik kan herstellen. Hopelijk word ik elke dag nog wat beter.”

Uijtdebroeks hoopt deze Vuelta in eerste instantie te kunnen uitrijden. Als hij zich bij de beste tien kan plaatsen, zou zijn missie helemaal geslaagd zijn. “Of dit me vertrouwen geeft voor die top tien ambities? Ja, toch wel. Zeker bergop heb ik vertrouwen opgedaan. Had ik moeten lossen, dan was het toch een stuk minder geweest. Ik ben blij en laten we elke dag verder bouwen en zien waar we uitkomen. Het is geweldig om met die jongens te finishen. In het eerste deel van de rit wist ik het net als gisteren niet zo goed. Ik voelde me eigenlijk niet zo geweldig en vreesde er een beetje voor. Ik begon wat te twijfelen omdat ik al twee maanden niet meer gekoerst heb. Ik dacht dat ik misschien nog wat in het ritme moest komen. Ik heb wel even afgezien en begon me af te vragen of het niveau toch niet te hoog was. Uiteindelijk kwam het goed en voelde ik dat mijn benen zondag toch goed zijn los gekomen.”

© Getty Images

Met dank aan Kuss en Soler

Op de slotklim counterde Uijtdebroeks zelfs even een aanval. Het leek waarachtig of hij een gooi probeerde te doen naar ritwinst. “Ik voelde me op de voorlaatste klim goed”, zegt Uijtdebroeks. “Ook in die afdaling zat ik goed op mijn fiets. Ik heb mezelf dan opgepept en tegen mezelf gezegd: ‘ik moet die mannen volgen’. Het ging alsmaar sneller en er dreigde een gat te vallen, maar toen Kuss en Soler tempo begonnen maken, kwam dat mij goed uit. Ik hou niet zo van die tempowisselingen, versnellen, vertragen… Dat zij de snelheid opdreven en aanhielden, was perfect voor mij.”

Evenepoel bijhouden en meedoen voor ritwinst in die laatste hectometers zat er uiteindelijk niet in voor Uijtdebroeks die wel Almeida, Vlasov en Kelderman nog achter zich wist te houden in het spurtje van elf renners. “Mijn sprint is niet zo explosief. Die punch heb ik nog niet. Ik was erbij en daar ben ik heel blij mee.”