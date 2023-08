Spaanse topref aangeduid voor terugmatch Adana Demirspor-KRC Genk

José Luis Munuera Montero fluit donderdag (20 uur Belgische tijd) de terugmatch van de play-offs van de Conference League tussen Adana Demirspor en KRC Genk. De 40-jarige Spanjaard leidde al 13 wedstrijden in de Spaanse hoogste klasse, waaronder toppers als Atlético-Real Madrid en Atlético-Barcelona. In die laatste wedstrijd begin dit jaar stuurde hij Savic en Ferran Torres van het veld na hun beruchte worstelpartij. Munuera Montero is sinds 2019 ook in Europa aan de slag.(mg)