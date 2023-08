Dit is de schade in het klassement voor de concurrenten van Evenepoel: Geraint Thomas grootste slachtoffer, Cian Uijtdebroeks beter dan Primoz Roglic

Remco Evenepoel heeft met zijn ritzege ook tien seconden bonificatieseconden gepakt en smeerde de meeste favorieten daarbovenop een extra seconde aan. Maar er was bij zijn concurrenten ook een echt slachtoffer. Geraint Thomas, de kopman van INEOS-Grenadiers, kwam 47 seconden na Evenepoel over de finish en volgt in het algemeen klassement al op 1’11”.