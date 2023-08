Wout van Aert koppelde aan zijn gravelavontuur in Houffalize een mini-hoogtestage. Hoewel je in de Ardennen niet hoger kan dan de 694 meter van Signal de Botrange, is er sinds juni toch een mogelijkheid om hoogtestages boven de 2.000 meter hoogte te simuleren. Dat kan bij Taeru, een gloednieuw sporthotel in Erezée.