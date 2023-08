Petra De Sutter test PFAS-waarden in bloed op vraag van Bond Beter Leefmilieu: “Niemand is immuun”

“PFAS-producten hebben allicht schadelijke gezondheidseffecten op langere termijn”, verduidelijkt minister De Sutter, die zelf fertiliteitsarts is. Verschillende stoffen van de PFAS-familie worden namelijk in verband gebracht met onvruchtbaarheid, problemen tijdens de zwangerschap en borstkanker. “Met de omzetting van de Europese drinkwaterrichtlijn hebben we op Vlaams niveau ook al een clausule over PFAS meegenomen. Op federaal niveau is die discussie aan de gang.”

Vijf Europese landen hebben eerder dit jaar een gezamenlijk voorstel ingediend voor die uitfasering. Bond Beter Leefmilieu wil dat België zich bij die voortrekkers voegt. “Het is niet houdbaar om gevaarlijke stoffen te blijven produceren aan zo’n hoge maatschappelijke kost, maar op economisch vlak biedt zo’n uitfasering veel kansen”, vertelt beleidscoördinator Benjamin Clarysse. “Op vlak van bodemsanering en zuivering merken we dat bedrijven bereid zijn om daarvoor nieuwe technologieën te ontwikkelen.”

Klein prikje

Met een klein prikje in de vinger werd minister De Sutter het negende politieke kopstuk dat de PFAS-test van BBL afneemt. Tot eind september loopt een publieke consultatie over het voorstel. Dan zal BBL alle resultaten bekend maken. Maar minister Demir kwam maandag al met de hare naar buiten. Zij testte positief voor vijf van de dertien gemeten stoffen, waarvan vier onder het niveau dat gezondheidsrisico’s veroorzaakt.

Net als De Sutter is Demir voorstander van het Europese voorstel. “Niemand is immuun voor PFAS. De blootstelling aan PFAS vermijden is de enige oplossing”, vertelt ze. “Enkel zo zal afdoende verder onderzoek naar vervangende, milieuvriendelijkere stoffen een kans krijgen.”