Lanaken

Met de opening van de spiksplinter nieuwe X-Market in de handelszone in Smeermaas is de Chinese eigenaar Yin Qiaofeng toe aan zijn tweede retail- en discountbazaar in het Maasland. Waar voorheen Jysk onderdak vond, gaat de nieuwe zaak voortaan de concurrentie aan met kleppers zoals Action en Big Bazar.