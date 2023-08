Een eigen show voor ‘Alice in Wonderland’, de heropening van het befaamde hotel en de 100ste verjaardag: Disneyland Parijs pakt uit

Nieuwe show rond ‘Alice in Wonderland’

In het voorjaar van 2024 krijgen de gasten van het Walt Disney Studios Park een show geserveerd rond Alice in Wonderland. Die moet “een moderne en flamboyante draai geven” aan het verhaal. Bovendien is er een twist: het publiek krijgt de kans om de uitkomst van de voorstelling mee te bepalen.

Heropening Disneyland Hotel

Het bekende Disneyland Hotel – aan de ingang van het park en goed voor vijf sterren achter z’n naam – werd stevig onder handen genomen. “Opnieuw ontworpen”, noemen ze het zelf. De upgrade neemt je naar eigen zeggen “mee naar de werelden van de meest iconische koninklijke figuren, zoals Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Aladdin en De kleine zeemeermin, en die uit recente films zoals Frozen en Vaiana”.

De datum van de opening en meer info worden op 12 september bekendgemaakt. Vanaf dan kan ook worden gereserveerd.

Disneyland Hotel. — © Disney

Viering van honderd jaar magie

Eentje voor de agenda: op 16 oktober wordt Disney honderd jaar, een eeuweling. Die dag wil het park zijn gasten trakteren op “uniek entertainment en exclusieve ervaringen”.

Disney viert z’n honderdste verjaardag. — © Disney

Halloween

Het traditionele Disney Halloween Festival keert terug van 1 oktober tot en met 5 november. Dit jaar zullen verschillende teams de uitdaging aangaan om “gewone stervelingen te laten zien waar de ware geest van Halloween over gaat”. Onder hen onder meer The Mischief Makers: Mickey, Minnie en hun vrienden dompelen zich onder in de sfeer van trick or treat. Er is een voorts een opmaat naar de eigenlijk nachtshow, A nightfall with Disney villains, en de openingstijden worden verlengd.

Halloween in Disneyland. — © Disney

Kerstmis

Het kerstseizoen loopt van 11 november tot en met 7 januari. De kerstboom van 24 meter hoog wordt getooid, lichtjes worden opgehangen en sneeuw dwarrelt neer. Liefst honderd figuren en artiesten moeten bijdragen tot die sfeer, net als de jaarlijkse, intussen bekroonde kerstparade. De show Let’s sing Christmas! nodigt gasten uit om mee te zingen en wintermarkt L’Hiver duurt zelfs tot en met 17 maart. Restaurants en winkels voorzien in een seizoensgebonden aanbod.

Tijdens het kerstseizoen gaan opnieuw alle registers open. — © Disney

Nieuw showgeweld

Vanaf 8 januari mag Symphony of Colors uit de startblokken. De samenvatting: het wordt een indrukwekkende avondshow die fonteinen, lichten, videoprojecties en gesynchroniseerde drones combineert. Stel je alvast voor hoe geanimeerde praalwagens door de lucht trekken. Op 10 februari volgt een voorstelling met onder meer Mickey, Minnie, Donald en Goofy, net als Timon (The lion king), Joy (Inside out) en Mirabel (Encanto), die voor het eerst in een show verschijnen. Nog in februari palmt Tinker Bell de hoofdstraat – Main Street, USA – in.

Symphony of Colors. — © Disney

Brasserie Rosalie

Ook Disney Village, gelegen tussen de themaparken en de hotels, ondergaat een transformatie. Daar opent in december een nieuwe Franse brasserie, Rosalie. Het restaurant biedt als extra troef uitzicht over het meer, Lake Disney.

INF. Meer info op Disneylandparis.com